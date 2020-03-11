Öğrencilerden Koronavirüs'e karşı alternatif selam

Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının görülmesi ile birlikte Bursa’da bir okulda öğrenciler, kendi aralarında geliştirdikleri hareketle birbirlerine dokunmadan selamlaşıyor.

İkazlara uyduklarını söyleyen öğrenciler, arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde veya ayrılırken tokalaşmayı kaldırdı.

Tokalaşmanın veya sarılmanın yerine ayaklarını tokuşturmayı tercih eden öğrencilerin bu hareketi kısa sürede okulun bütün öğrencilerine ve kapıdaki görevliye kadar yayıldı.

Okullarında Koronavirüs'e karşı bazı hijyenik tedbirler alındığını belirten bir öğrenci “Artık ayaklarımızı tokuşturarak selamlaşıyoruz. Bol bol ellerimizi yıkıyoruz” diye konuştu.