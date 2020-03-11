T24 LogoT24 Logo
Haberler

Öğrencilerden Koronavirüs'e karşı alternatif selam

11 Mart 2020 11:52

Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının görülmesi ile birlikte Bursa’da bir okulda öğrenciler, kendi aralarında geliştirdikleri hareketle birbirlerine dokunmadan selamlaşıyor.

İkazlara uyduklarını söyleyen öğrenciler, arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde veya ayrılırken tokalaşmayı kaldırdı.

Tokalaşmanın veya sarılmanın yerine ayaklarını tokuşturmayı tercih eden öğrencilerin bu hareketi kısa sürede okulun bütün öğrencilerine ve kapıdaki görevliye kadar yayıldı.

Okullarında Koronavirüs'e karşı bazı hijyenik tedbirler alındığını belirten bir öğrenci “Artık ayaklarımızı tokuşturarak selamlaşıyoruz. Bol bol ellerimizi yıkıyoruz” diye konuştu.

 

 

ETİKETLER

TürkiyeBursaKoronavirüsönlemKoronavirüs selamı

Diğer Videolar

İşten çıkarılan Savaşçı dizisinin set işçileri anlattı: Koronavirüs'ü ve nakit sıkışıklılığını bahane ediyorlar, faturalarımızı bile ödeyemiyoruz

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Nisan 2020

Ölüm orucunda hayatını kaybeden Mustafa Koçak'ın ablası: 'Ona ölüm nasıl yakışır baba'

Güney Afrika Devlet Başkanı'nın 'maske takma çabası' sosyal medyada gündem oldu

Bekir Ağırdır: Koronavirüs’ten sonra adaletsizlik daha çok sertleşecek, orta sınıf yoksullaşacak; birçok hanenin buzdolabını dolduracak parası yok

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, LGBTİ+'ları hedef gösterdi: 'Nesli çürütüyor'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Florya Hastanesi'nde doktorlar arasındaki tartışma kameralarda...

Canlı yayında türkü söyleyen Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan Ahmet Hakan'a: 'Atatürkçüyüm,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na 'Fahrettin Altun' soruşturması...

Adalar'a 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı...

Vaka sayısındaki artış 10 Nisan paniğinden mi kaynaklanıyor?...

Mustafa Koçak ölüm orucunun 297. gününde yaşamını yitirdi...

Cüneyt Özdemir'den Canan Kaftancıoğlu'na: Bir de benim yüzüme söyleyin bu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Florya Hastanesi'nde doktorlar arasındaki tartışma kameralarda...

Canlı yayında türkü söyleyen Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan Ahmet Hakan'a: 'Atatürkçüyüm,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24