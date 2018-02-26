Öğrenciler: Temizlikçi bizi taciz ediyor; Okul müdürü: O kadar dar giyilir mi?

Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi'nde bu yıl göreve başlayan temizlik görevlisinin kız öğrencilere istismarda bulunduğu ileri sürüldü. Okul idaresine durumu aktaran öğrencilerin müdürden, “O kadar dar giyilir mi? Erkek hocalar bile bakıyor” cevabı aldıkları iddia edildi. İddialar üzerine, veli ve öğrenciler okul önünde 2 ders boyunca eylem yaptı. Başakşehir İlçe Milli Müdürlüğü tarafından da okul müdürü ve temizlik görevlisi hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi. Taciz iddialarının geçen cuma günü sosyal medyada paylaşılmasının ardından bugün sabah saatlerinde okul bahçesinde toplanan öğrenciler, okul müdürü ve temizlik görevlisinin görevden alınmasını istediler. Öğrenciler, “Üstünü örtme yargıla hesap sor”, “Ay sonuna kadar değil gün sonuna kadar bile kalamaz” yazılı dövizler taşıyarak sık sık “Okulda sokakta istismara hayır”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, idare etmiyoruz” sloganları attılar. Bazı veliler de okula gelerek öğrencilerin eylemine destek verdiler.