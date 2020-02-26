Öğrenciler istedi; taşıma karla kar topu oynadı

Bursa'da öğrenciler kar topu oynama talebini Gürsu Belediye Başkanı'na mektupla iletti; okula kamyon kamyon kar taşındı.

Bursa'da, şehir merkezine kar yağmadığı için kendisine öğrenciler tarafından yazılan mektubu okuyan belediye başkanı, talimat verip Uludağ'dan okula kamyonla kar gönderdi.

Hamdi Çalış Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler kamyonlarla okula getirilen karla oynarken, kar topu savaşına Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da katıldı.

Çocuklarla birlikte zaman geçiren Başkan, "Çocuklarımızın tamamen çocukluğa özgü o masum ve eğlenceli taleplerini geri çeviremezdik. Onların gözlerindeki mutluluğu görmek bize yetti" dedi.