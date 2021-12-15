Öğrenciler ders saatinde velilerin izni olmadan mevlide götürüldü: "Yasal dayanağı yoktur"

Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Birdal Savran, Muğla’da bazı öğrencilerin velilerin izni olmadan Mevlid-i Nebi etkinlerine götürüldüğünü söyledi. Savran, "Okullarda okutulacak dersleri gösteren haftalık ders çizelgelerinde yer almayan bir dersin ya da etkinliğin ders saatleri içinde yapılmasının yasal dayanağı yoktur" açıklaması ile tepki gösterdi" dedi.

Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Birdal Savran, Muğla’nın Menteşe ilçesinde bazı ilk ve ortaöğretim öğrencilerin velilerin izinleri alınmadan Mevlid-i Nebi etkinlerine götürülmesini, yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi.

Açıklamasında etkinliğin Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından tüm okullara gönderilen yazı ile düzenlendiğini söyleyen Savran, "İlimiz Menteşe İlçesindeki bazı okullarda öğrencilerin veli izni olmadan dersten alınarak ders saati içerisinde söz konusu etkinliklere katılmaları sağlanmıştır. Öncelikle okullarda okutulacak dersleri gösteren haftalık ders çizelgelerinde yer almayan bir dersin ya da etkinliğin ders saatleri içinde yapılmasının yasal dayanağı yoktur. Ayrıca öğrencilerin ders saatleri içindeki etkinliğe katılmak istememeleri durumunda nereye gideceği, güvenliği, ailesine ve okula karşı öğretmenin sorumluğunun ne olacağı belirsizdir. Bu durumda öğretmenin müfredatla ilgili sorumluğunu nasıl yerine getireceği de belirsizdir" ifadelerini kullandı.

Birdal’ın açıklaması şöyle:

"Belirtmek isteriz ki okulların herhangi bir dini etkinliğin mekanı haline getirilmesi, Bakanlık birimlerinin okullara talimat göndererek öğretmen ve öğrencilerin söz konusu etkinliklere katılımını zorunlu tutması kabul edilemez. Çünkü okullar, farklı inanç gruplarının her birinin eşit değerde görülmesi gereken kurumlardır. Bu nedenle hiçbir çocuğun inancı ya da kimliği nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmaması garanti altına alınmalıdır.

Anayasa ve Mille Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen kamusal hizmet olan eğitim-öğretim faaliyetlerinin içeriğinin oluşturulması, uygulanmasının gözetim ve denetiminin devletin hizmet alanlı içerisinde olduğu, genel idari esaslara göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerektiği ve devredilemeyeceği açıktır. Aksi halde eğitim-öğretim hizmetleri dini vakıf cemaatlerin vesayetine terk edilmesinin ciddi tehlikeli sonuçları olacaktır. MEB temel amacına uygun olarak öğrencilerimizi evrensel normlara ve insan haklarına göre yetiştirmek zorundadır. Öğrencilerimiz demokratik, laik ve bilimsel bir eğitim almalıdırlar. Eğitim-Sen olarak okullarda eşitsizliği ve ayrımcılığı derinleştiren bu ve benzeri uygulamalara son verilmesi ve okulların dini etkinliklerin değil, laik ve bilimsel eğitimin mekanları olması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."