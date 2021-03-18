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Öğrenci, Akşener'e böyle dert yandı: Eğitim sistemini düzeltin lütfen; üniversiteye çalışıyorum ne olacağımı hâlâ bilmiyorum

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale’de esnaf ziyaretinde bulund

18 Mart 2021 15:07

T24 Video Haber Merkezi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla geldiği Çanakkale’de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaretleri sırasında bir öğrenci Akşener'e "Eğitim sistemini düzeltin lütfen. Çok bozuk. Biz gençler olarak başka bir beklentimiz yok. Üniversiteye çalışıyorum ne olacağımı bilmiyorum" sözleriyle dert yandı. 

Üniversite mezunu iki çocuğunun işsiz olduğunu belirten bir esnaf da Akşener'e "2 işyerimiz vardı, bu süreçte birini kapatmak ve işçileri çıkarmak zorunda kaldık" dedi. 

Çanakkale’de esnaf ziyareti yapan Akşener’e İyi Parti ve CHP milletvekilleri de eşlik etti.
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