Oğlunun polislik mülakatında elendiğini söyleyen babadan AKP'ye tepki: Ben bunlara yıllarca oy verdim, evladımın geleceği ile oynadılar

Oğlunun polislik ve çzel harekât sınavlarının mülakat kısmında haksızlığa uğradığını savunan baba, oğluna parti gençlik kollarına girme şartı koşulduğunu iddia etti.

Oğlunun Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu bitirdiğini dile getiren baba, Karaman Polis Okulu'nda girdiği sınavda 250 kişi arasından birinci olmasına rağmen sözlü sınavda elendiğini söyledi. Bunun üzerine oğlunun, bu sefer de polislik sınavına girip yine rekor kırmasına rağmen burada da sözlü sınavda haksız yere elendiğini öne sürdü.

Sokak röportajında oğlunun geleceği ile oynandığını söyleyen baba ''Ben bir de bunlara yıllarca oy verdim, son 2-3 yıldır oy vermiyorum, günahımı dahi vermem artık'' diyerek AKP'ye tepki gösterdi.

''Bütün gençlerin geleceği ile oynadılar''

Baba, 30 yaşındaki oğlunun hayata küstüğünü söylerken, ''Böyle bir adalet var mı?'' diye sordu. Hakkını helal etmediğini söyleyen baba, ''Neymiş gençlik kollarına üye olacakmışsın'' diyerek oğluna şart koşulduğunu iddia etti. Tüm gençlerin geleceği ile oynandığını söyleyen baba, sözlerini ''Yiğidi öldür ama hakkını ver, iş bilmeyeni iş başına getirme'' diyerek bitirdi.