T24 LogoT24 Logo
Haberler

Oğlunun polislik mülakatında elendiğini söyleyen babadan AKP'ye tepki: Ben bunlara yıllarca oy verdim, evladımın geleceği ile oynadılar

''Neymiş gençlik kollarına üye olacakmışsın''

15 Nisan 2021 10:28

Oğlunun polislik ve çzel harekât sınavlarının mülakat kısmında haksızlığa uğradığını savunan baba, oğluna parti gençlik kollarına girme şartı koşulduğunu iddia etti.

Oğlunun Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu bitirdiğini dile getiren baba, Karaman Polis Okulu'nda girdiği sınavda 250 kişi arasından  birinci olmasına rağmen sözlü sınavda elendiğini söyledi. Bunun üzerine oğlunun, bu sefer de polislik sınavına girip yine rekor kırmasına rağmen burada da sözlü sınavda haksız yere elendiğini öne sürdü.

Sokak röportajında oğlunun geleceği ile oynandığını söyleyen baba ''Ben bir de bunlara yıllarca oy verdim, son 2-3 yıldır oy vermiyorum, günahımı dahi vermem artık'' diyerek AKP'ye tepki gösterdi. 

''Bütün gençlerin geleceği ile oynadılar''

Baba, 30 yaşındaki oğlunun hayata küstüğünü söylerken, ''Böyle bir adalet var mı?'' diye sordu. Hakkını helal etmediğini söyleyen baba, ''Neymiş gençlik kollarına üye olacakmışsın'' diyerek oğluna şart koşulduğunu iddia etti. Tüm gençlerin geleceği ile oynandığını söyleyen baba, sözlerini ''Yiğidi öldür ama hakkını ver, iş bilmeyeni iş başına getirme'' diyerek bitirdi. 

 

sokakröportajpolislik sınavıÖzel Harekatbabaoğul

Diğer Videolar

Seyma Subaşı evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı

Köpeklerini kurtarmak isteyen kadın ayıyı elleriyle itti

İnce'den 'Mafyadan 10 bin dolar maaş alan siyasetçi' yorumu: Soylu, Sayın Cumhurbaşkanı'na mesaj veriyor

SADAT'tan Sedat Peker'in Suriye iddiasına videolu yanıt

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Haziran 2021

HDP'li Paylan: Yoksullardan vergiyi topluyorsunuz, gidip yandaşlara aktarıyorsunuz!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan: 3 doz aşımı oldum; antikor ile ilgili adımı da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gazeteci Öztürk arasında hayvan hakları diyaloğu; Erdoğan'ın "Öldürdün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

TBMM Başkanı Şentop: Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar alan...

122 mağazası bulunuyordu; iflası onaylandı...

Nagehan Alçı'dan Ümit Kocasakal için "bunlar bizim köpeğimiz" diyen eşi...

Optimar'dan seçim anketi: Seçmenin yüzde 39.1'i AKP dedi; yeni partilerden...

Sedat Peker: Bu pazar para alan milletvekilini, pammıköreni ve Süslü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan: 3 doz aşımı oldum; antikor ile ilgili adımı da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gazeteci Öztürk arasında hayvan hakları diyaloğu; Erdoğan'ın "Öldürdün...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24