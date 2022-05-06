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Oğlunu havai fişek fabrikasındaki patlamada kaybeden babaya patronlardan dava

"Davadan asla vazgeçmeyeceğiz"

06 Mayıs 2022 18:38

Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda yaşanan patlamada oğlu Halis Yılmaz'ı kaybeden baba Muammer Yılmaz hakkında dava açıldığını söyledi. 

Karakola giderek ifade verdiğini ifade eden Muammer Yılmaz, sanık avukatlarının duruşmalarda acılı ailelere yönelik "provokatör, otur yerine, siz ne bilirsiniz" gibi ifadelerle ağır tahrikte bulunduklarını, buna rağmen "duruşmalardaki hal ve hareketler" gerekçesiyle suçlandığını söyledi. 

Yılmaz, amaçlarının kendilerini sindirmek, korkutmak, davadan vazgeçirme amaçlı olduğunu düşündüklerini, kesinle davadan vazgeçmeyeceklerini belirtti. 

Ne olmuştu?

Sakarya-Hendek’te 3 Temmuz 2020 tarihinde 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 işçinin yaralandığı Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin davada sanıklar fabrika sahiplerinden Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergenç Coşkun 16 yıl 3 ay, Hasan Ali Velioğlu 12 yıl 6 ay ve tutuksuz sanıklar Erşan Öztürk, Asiye Angın, Aslı Bozkurt ve Ahmet Çağırıcı 6 yıl 8 ay hapis cezası almıştı.

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