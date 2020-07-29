54 yaşındaki Peliza Dilek, 16 yaşındaki oğluna böbreğini verebilmek için 20 günde 8 kilo verdi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 1 ay önce hizmete giren organ nakli biriminde ilk nakil gerçekleştirildi. İlk nakil 16 yaşındaki oğluna böbreğini verebilmek için 20 günde 8 kilo veren anneden oğluna gerçekleştirildi.

Oğlu Hüseyin’e böbreğini vermek için Gebze’den gelen anne, kilolarından dolayı naklin olamayacağını öğrenince hayal kırıklığına uğradı. 7 yaşından beri böbrek yetmezliği ile savaşan oğlu için anne, 20 günde 8 kilo verdi. Annenin canlı verici olması üzerine tüm doku, uyum testleri yapılarak uyumlu olduğu öğrenildi.

Anne ve çocuğun ameliyatın ardından geçen 7 gün sonrasında taburcu edileceği odaya gelen basın mensupları da enfeksiyon riskine karşı camın arkasından görüntü aldı.