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'Oğlum bak git!' olayındaki çocuk yıllar sonra konuştu: Selçuk abi ile bakıştık ama hiç konuşmadık, elbette aramızda kırgınlık var...

13 Şubat 2018 16:29

2012 yılında internette tıklanma rekorları kıran, bu sözlerin yazılı olduğu tişörtler yapılan, aynı isimle bir film bile çekilen “Oğlum bak git” videosunda elindeki kemerle bir temizlik işçisinin üstüne yürüyen Yasin Karaaslan şimdi 22 yaşında... Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde videonun kayda alındığı tarihte 16 yaşında olan Karaaslan, belindeki kemerini çıkartarak belediyenin temizlik işçisi Selçuk Kahraman'ın üzerine yürümüştü. Kısa süreli tartışmanın ardından Kahraman, elindeki süpürgeyle Karaaslan'ı darp etmişti. Aradan geçen yılların ardından Habertürk gazetesine konuşan Karaaslan, “Videodan sonra beni yolda görüp fotoğraf çektirmek isteyenler oldu. Olaydan sonra 2 kez Selçuk abiyle yolda karşılaştık. Aramızda elbette ki bir kırgınlık var. Bakışıyorduk ama hiç konuşmadık. Çocukken yaptığım bir hataydı, bir daha asla yapmam. Şu an aynı olay başıma gelecek olsa konuşarak sorunu çözmeye çalışırım” dedi. Temizlik işçisi Selçuk Kahraman hakkında, kemeriyle üstüne yürüyen ve tüm ısrarlarına karşın yanından ayrılmayan Yasin Karaaslan'ı darp ettiği gerekçesiyle ‘kasten yaralama' suçundan 1.5 yıldan 3 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Gölcük Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kahraman 740 lira para cezasına çarptırılıp hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Kahraman'ın olayda kullandığı süpürgenin ise Gölcük Belediyesi'ne iadesine karar verilmişti.

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