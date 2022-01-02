Ofspor'da ödeme alamayan futbolcular başkana Fesupanallah ile seslendi, başkan Peaky Blinders ile yanıt verdi

02 Ocak 2022 15:19
Karadeniz takımlarından Ofspor'da parasını alamayan futbolcular Fesupanallah şarkısıyla başkana seslendi. Kulüp başkanı oyunculara Peaky Blinders dizisiyle yanıt verdi.
Kısa süre sonra kulübün hesabından yanıt paylaşımı yapıldı. "Ve başkanın cevabı" notuyla paylaşılan videoda ise Peaky Blinders dizisinden bir sahne yayınlandı. Sahnedeki sözleri değiştirerek altyazıyla oyunculara seslenen başkan "Kimsenin lanet parası Ofspor'umda kalmadı, ödeyeceğiz" mesajı verdi.
İki paylaşım da sosyal medyada ilgi gördü.
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