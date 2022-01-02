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Ofspor'da ödeme alamayan futbolcular başkana Fesupanallah ile seslendi, başkan Peaky Blinders ile yanıt verdi

Ofspor'da futbolcularla başkan arasında şarkılı-dizili atışma...

02 Ocak 2022 15:19

Karadeniz takımlarından Ofspor'da parasını alamayan futbolcular Fesupanallah şarkısıyla başkana seslendi. Kulüp başkanı oyunculara Peaky Blinders dizisiyle yanıt verdi.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Ofspor'da bir grup futbolcu, paralarını alamadıklarını kulübün resmi Twitter hesabından yayınladıkları bir videoyla duyurdu. Erkin Koray'ın Fesuphanallah şarkısının sözlerini değiştiren futbolcular, "Arkası gelmez ödemelerin, bıktım illallah" diyerek kulüp başkanına seslendi. Video, kulübün sosyal medya hesabından "Ofspor’da ödeme zorluklarından dolayı futbolculardan başkana gönderme" başlığıyla paylaşıldı.

Kısa süre sonra kulübün hesabından yanıt paylaşımı yapıldı. "Ve başkanın cevabı" notuyla paylaşılan videoda ise Peaky Blinders dizisinden bir sahne yayınlandı. Sahnedeki sözleri değiştirerek altyazıyla oyunculara seslenen başkan "Kimsenin lanet parası Ofspor'umda kalmadı, ödeyeceğiz" mesajı verdi. 

İki paylaşım da sosyal medyada ilgi gördü. 

ofsporbaşkanfutbolcular

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