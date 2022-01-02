Ofspor'da ödeme alamayan futbolcular başkana Fesupanallah ile seslendi, başkan Peaky Blinders ile yanıt verdi

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Ofspor'da bir grup futbolcu, paralarını alamadıklarını kulübün resmi Twitter hesabından yayınladıkları bir videoyla duyurdu. Erkin Koray'ın Fesuphanallah şarkısının sözlerini değiştiren futbolcular, "Arkası gelmez ödemelerin, bıktım illallah" diyerek kulüp başkanına seslendi. Video, kulübün sosyal medya hesabından "Ofspor’da ödeme zorluklarından dolayı futbolculardan başkana gönderme" başlığıyla paylaşıldı.

Kısa süre sonra kulübün hesabından yanıt paylaşımı yapıldı. "Ve başkanın cevabı" notuyla paylaşılan videoda ise Peaky Blinders dizisinden bir sahne yayınlandı. Sahnedeki sözleri değiştirerek altyazıyla oyunculara seslenen başkan "Kimsenin lanet parası Ofspor'umda kalmadı, ödeyeceğiz" mesajı verdi. İki paylaşım da sosyal medyada ilgi gördü.