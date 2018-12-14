Ofis hayatından sıkılan turizmci kaktüs işine girdi: Sermayemiz 500 bin TL'ye ulaştı

Antalya'da, yıllarca turizm işi yapan Tevfik Yalçın (56), doğadan uzak, kapalı ortamda çalışmaktan sıkılınca kaktüs işine girdi. Kendisi gibi ofis ortamında çalışmaktan sıkılıp yeşillik özleyenlerin masalarına birer kaktüs yerleştirmeyi hedefleyen Yalçın, 100 bin TL'ye kurduğu tesiste 'her masaya bir kaktüs' sloganıyla üretim yapıyor. Antalya'da yıllarca turizm işi yapan metalürji mühendisi Tevfik Yalçın, sürekli ofis ortamında çalışmaktan sıkılınca arayışa girişti. Kendisi gibi kapalı ortamlarda çalışıp doğal yaşamdan uzak kalanları da düşünen Yalçın, bu sayının azımsanmayacak ölçüde olduğundan yola çıkıp bitki üretimi işine girmeye karar verdi. Peyzaj mimarı eşi Özgü Yalçın'a (52) fikrinden bahseden Yalçın, büyük destek gördü. Büyük plazalarda toprağa ve bitkiye el sürmeden uzun saatler çalışan iş insanlarının en azından masalarında küçük bir bitki olmasını hedefleyen Yalçın, kaktüs üretimine karar verdi. Hem su ve bakım ihtiyacının oldukça az olması hem de renkli ve çok fazla türü olmasını avantaja çeviren Yalçın çifti, Muratpaşa ilçesindeki Pagoda Peyzaj Mimarlığının 30 dönümlük arazisinin yüzde 10'unu kaktüs üretimine ayırdı.