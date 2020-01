Ödül töreninde Katy Perry'den Trump ve May'e 'kukla'lı gönderme

İngiltere'nin en prestijli müzik ödüllerinden Brit Awards dün geceki törenle sahiplerini buldu. Ödül törenine Katy Perry'nin ABD Başkanı Donald Trump ve İngilere Başbakanı Theresa May'i simgeleyen kuklalarla yaptığı performans damga vurdu. Londra'daki O2 Arena'da düzenlenen 2017 Brit Awards töreninde sahne alan ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry politik mesaj verdi. 'Chained to the Rhythm' şarkısını seslendiren Perry'ye sahnede, ABD Başkanı Donald Trump ve İngilere Başbakanı Theresa May'i simgeleyen kuklalar eşlik etti. Trump ve May'in geçen ay Beyaz Saray'da gerçekleşen ilk görüşmesinde giydikleri kıyafetlerin aynısının kuklalara giydirildiği dikkatlerden kaçmadı. Sahnedeki dansçılarla birlikte dans eden takım elbiseli kuklalar, bir ara el ele tutuştu. Theresa May, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak kabul ettiği ilk konuğu olmuştu. İkilinin görüşmeleri esnasında birbirleriyle samimi görüntü vermeleri, hatta el ele tutuşmaları, dünya basınında geniş yer bulmuştu.