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ODTÜ'lü öğrencilerden rektör atamalarına şarkılı protesto: Rektör kayyım atanmış Boğaziçi'ne...

19 Kasım 2016 00:09

ODTÜ Marksist Fikir Topluluğu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Prof.Dr. Mehmed Özkan'a şarkı yaptı. Öğrenciler yaptıkları şarkıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan Rektöre tepki gösterdi. Şarkıda rektör ataması, kayyıma benzetildi. Öğrenciler şarkıyı dayanışma amaçlı yaptıklarını belirtti. Çok sayıda öğrencinin birlikte söylediği şarkıda Boğaziçi Üniversitesi'nin özgür olduğu belirtilerek, üniversitenin teslim alınamayacağı belirtildi.

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