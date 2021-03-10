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ODTÜ’lü öğrencilerden Boğaziçi’ne müzikli destek: "Özgürlük sen neredeysen orada"

ODTÜ’lü öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek videosu çekti

10 Mart 2021 16:24

ODTÜ’lü bir grup öğrenci Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine müzikli destek videosu çekti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) bir grup öğrenci, Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden Rektör Melih Bulu protestolarında gözaltına alınan ve hak ihlallerine uğrayan öğrenciler için destek videosu çekti. ODTÜ Rektörlük binası önünde bir araya gelen öğrenciler, “Kürdüm, transım, alışın barışın” yazılı pankart astı. Çaldıkları enstrümanlar eşliğinde şarkılar söyleyen öğrenciler, çektikleri videoyu “Boğaziçi için çal” başlığıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Öğrenciler ayrıca, “Kayyum rektörlere, iktidarın, polisin ve özel güvenliklerin baskısına karşı özgür, özerk, demokratik üniversite için müziğimizle sazımızla sözümüzle dayanışıyoruz” mesajı ile destek verdi.

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