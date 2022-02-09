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Ödeyemediği için elektriği kesilen Osmaniyeli vatandaş: 10 günlük çocuğum var, elektrik yok, kömür yok, odun yok; para da yok

"Şu an zor durumdayım, çok zor durumdayım"

09 Şubat 2022 13:44

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 270 TL gelen elektrik faturasını ödeyemedikleri için 4 gün önce elektrikleri kesilen yeni evli çift, 10 günlük bebekleriyle karanlıkta kaldı. 19 yaşındaki İsa Alasırt, "10 günlük çocuğum var. Elektrik yok, kömür yok, odun yok ne yapacağımızı bilmiyorum şu an, para da yok" dedi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan İsa Alasırt'ın evindeki elektrik, iki aylık toplam 270 TL tutarındaki elektrik faturasını ödeyemediği için kesildi. İsa Alasırt, şunları söyledi:

"10 günlük çocuğum var"

“Kaçarak evlendim ondan sonra evden ayrıldım, buraya taşındım. Buraya taşındıktan sonra da komşularımız yardım etti. Sonra iş buldum, işe gittim. Yazdan sonra da iş bitti. Şu an iş arıyordum, ama iş bulamadım. Ameliyat oldum apandisitten, onun için de sıkıntıdayım şu an. Elektriğim kesildi şu an elektriksizim evde, o yüzden çok zor durumdayım. 270 lira geldi, 10 günlük çocuğum var, elektrik yok, kömür yok, odun yok ne yapacağımızı bilmiyorum şu an, para da yok. Şu an zor durumdayım, çok zor durumdayım."

Komşusu Mustafa Karaoğlan ise "Ufak tefek yardım ediyoruz komşusu olarak hepimiz. Ama nereye kadar yardım edeceğiz bilemiyoruz yani. Bunlar işte zor durumda, biz görüyoruz, ufak tefek odununu veriyoruz, ama olmuyor. Para pul yardım ediyoruz, olmuyor. Biz de zor durumdayız, onun için fazla bir yardım edemiyoruz. 270 lira borçları var biz de üzülüyoruz. Elektrikleri de kesilmiş. Bir çocukları var ufak daha 10 günlük, perişan oldu gece çocuk nasıl duracak o karanlıklarda" dedi.

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