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Odessa halkı olası Rus çıkarmasına karşı sahile barikat kurdu

Halk, denizden gelebilecek olası Rus çıkarmasına karşı kum torbalarıyla yığınak yaptı

01 Mart 2022 19:28

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar sürerken Odessa kentinde halk, denizden gelebilecek olası Rus çıkarmasına karşı kum torbalarıyla yığınak yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 6. gününde devam ediyor. 

Başta başkent Kiev olmak üzere pek çok şehirde yollara meydanlara barikatlar kuruluyor. Siviller Rus askerlerine karşı molotoflar hazırlıyor.

Dnipro kentinde halk sokaklarda barikat kurdu. Odessa kentinde ise halk, denizden gelebilecek olası Rus çıkarmasına karşı kum torbalarıyla yığınak yaptı.

Kaynak: İHA

barikatsahilrusyaukrayna

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