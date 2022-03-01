Odessa halkı olası Rus çıkarmasına karşı sahile barikat kurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 6. gününde devam ediyor.

Başta başkent Kiev olmak üzere pek çok şehirde yollara meydanlara barikatlar kuruluyor. Siviller Rus askerlerine karşı molotoflar hazırlıyor.

Dnipro kentinde halk sokaklarda barikat kurdu. Odessa kentinde ise halk, denizden gelebilecek olası Rus çıkarmasına karşı kum torbalarıyla yığınak yaptı.

Kaynak: İHA