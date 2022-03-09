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Odessa halkı olası Rus çıkarmasına karşı sahildeki hazırlığını sürdürüyor

Halk, barikat kurmaya devam ederken, bazı torbaları da araçlara yükleyerek kent merkezine taşıyor

09 Mart 2022 20:47

Ukrayna'nın Odessa kentinde halk, Rusya'nın denizden olası çıkarmasına karşı sahile kum torbalarıyla barikat kurmaya devam ederken, bazı torbaları da araçlara yükleyerek kent merkezine taşıyor.

Rus ordusunun Ukrayna topraklarında ilerleyişine karşı sivillerin direnişi devam ediyor. Ukrayna'nın güneybatısında yer alan ve Rus birliklerinin çıkarma yapması beklenen Odessa kentinde halkın sahilde kum torbaları ile hazırlığı sürüyor. Siviller kum torbalarıyla plaja barikat kurmaya devam ederken, yüzlerce kum torbasını da kentin farklı noktalarında kullanılmak üzere hazırladı.

Ukraynalı Sergey, "Karadeniz plajlarında burayı korumak için çalışıyoruz. Kum torbalarıyla barikat hazırlıyoruz" diye konuştu. Diğer bir Ukraynalı ise, "Torbalara kum dolduruyoruz. Ardından bunları araçlara taşıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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