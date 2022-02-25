T24 LogoT24 Logo
Haberler

Odessa'da vurulan Türk gemisi İstanbul'a ulaştı

25 Şubat 2022 13:18

Ukrayna’nın Odesa kenti açıklarında roket isabet eden Türk yük gemisi İstanbul'a ulaştı. Gemide meydana gelen hasar drone ile görüntülendi.

Ukrayna'nın Odesa Limanı'ndan hareket eden Yasa Denizcilik’e ait, Marshall Adaları bayraklı ‘YASA Jüpiter’ adlı yük gemisine roket isabet etmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmazken, gemide maddi hasar meydana gelmişti.

Yaşanan olayın ardından İstanbul'a doğru yola çıkan gemi, öğle saatlerinde Karadeniz'den Boğaz'a giriş yaptı. 199 metre boyundaki gemide oluşan hasar, drone ile havadan görüntülendi.

UkraynaRusyaABDNATOSavaşOdesa

Diğer Videolar

Perinçek'ten 'sığınmacılar' açıklaması: Amerika merkezli bir kampanya yürütülüyor, başında da Ümit Özdağ var

Antalya'da yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçtu

Amatör lig maçını kamyon ve römorkların üzerinden izlediler

TikTok akımı için mesire alanını yaktılar

Çöp toplarken uçuruma yuvarlandı

Davutoğlu'nun o sözleri tekrar gündemde: Benden sonraki başbakan ve bakanlar milyarlarına milyar kattı, haram yediler!

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24