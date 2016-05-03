Obama'dan veda klibi: "O artık Başkomutan değil, kanepe komutanı oluyor!"

Beyaz Saray’ın resmi YouTube kanalından yayınlanan ‘Couch Commander’ (Kanepe Komutanı) başlıklı klipte, Barack Obama’nın son Başkanlık günleri esprili bir dille anlatıldı. Klipte ünlü Amerikalı televizyoncu Chuck Todd’un, “O artık Başkomutan değil, Kanepe Komutanı oluyor” sözlerine küfür eden Obama, iki yıl boyunca Washington’da ne yapması gerektiğini önce Başkan Yardımcısı Joe Biden ile tartışıyor. NBA takımı Washington Wizards’a yaptığı koçluk talebi reddedilen ve ihtiyacı olduğu sürücü belgesini de alamayan Obama, eşi Michele Obama’nın telefonundaki Snapchat hesabından yayın yapmaya kalkışıyor. “Obamacare harika, hemen katılın” şeklindeki sözleri Snapchat’te korkunç bir görsel ile yayınlanınca son dakika haberlerine konu oluyor. Barack Obama, bu sefer de ABD Temsilciler Meclisi’nin eski sözcüsü John Boehner ile sinemada buluşuyor. Obama, eğlenceli bir animasyon filmi olan ‘Toy Story’ izlerken duygulanan Boehner’den emeklilik tüyoları istiyor. Aralarındaki esprili diyaloglar dikkat çekiyor. Boehner, Obama’dan sadece kendisi olmasını istiyor. Video klip, sosyal medya sitelerinde yayınlanmasının ardından kısa sürede binlerce kez izlenildi.