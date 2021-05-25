Obama UFO'lar hakkında konuştu: Gökyüzünde tam olarak ne olduklarını bilemediğimiz nesneler olduğu doğru

James Corden ile The Late Late Show'a konuk olan eski ABD başkanı Barack Obama, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından onaylanan UFO görüntüleri hakkında açıklamalarda bulundu. Obama, ayrıca yayında söyleyemeyeceği bazı bilgiler olduğunu da açıkladı.

Programda, “Gökyüzünde tam olarak ne olduklarını bilemediğimiz nesnelerin görüntülerinin ve kayıtlarının olduğu doğru. Nasıl hareket ettiklerini, yörüngelerini açıklayamıyoruz. Rotaları, kolayca açıklanabilecek türde değil. Hâlâ araştırmaya ve bunların ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar; ancak bugün size rapor edebileceğim hiçbir şey yok” diyen Barack Obama, başkan olduğu yıllarda kaydedilen görüntüler için ilk defa James Corden'a konuştu.

Ayrıca Donald Trump başkanlığı döneminde imzalanan 2.3 trilyon dolarlık Koronavirüs Yardım Paketi (Omnibus Appropriations and Coronavirus Relief Package), tanımlanamayan hava fenomenleri hakkında bildiklerini ortaya koyan bir rapor hazırlaması şartını da içeriyor.

Raporun 1 Haziran gibi erken bir tarihte teslim edilmesi ve en azından bir kısmının kamuoyuna açıklanması bekleniyor.