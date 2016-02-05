Obama NBA’nin son şampiyon takımını ağırladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA’nın son şampiyonu Golden State Warriors takımını Beyaz Saray’da ağırladı. Takımının oyuncularını ve teknik kadroyu başarılarından dolayı kutlayan Obama, kabul töreninde şunları söyledi: ‘‘İnsanlar, onların basketbolda devrim yaptığını söylüyor. Onlar gerçekten çok iyi, basketboldaki bütün oyun taktiklerini alt üst ediyorlar. Ben artık basketbol oynamıyorum ancak basketbol hakkında hala biraz bilgim var, onlar bizim gördüğümüz en iyi takımlardan birisi.’‘ Golden State takımı, törende arkasında ismi olan ve ülkenin 44. Başkanı olması itibarıyla 44 numaralı formayı Obama’ya hediye etti. Golden State , geçen yıl final serisinde Cleveland Cavaliers takımını 105-97 mağlup ederek, NBA şampiyonluğuna uzanmıştı.