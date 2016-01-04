Obama, Jerry Seinfeld'in komedi programına konuk oldu

ABD Başkanı Barack Obama, ünlü komedyen Jerry Seinfeld'in şov programına konuk oldu. Programın çekimleri Beyaz Saray'da bulunan Oval Ofis’te yapıldı. Obama’nın 1963 model Corvette Stingray marka klasik otomobilini gören Seinfeld, Obama’ya arabayla kahve almaya gitmeyi teklif etti. Fakat Beyaz Saray güvenliği buna izin vermedi. Seinfeld’in program çekimi öncesi Obama’nın çalışma odası olan Oval Ofis’in camına vurduğu görüntüleri ise büyük ilgi topladı. Seinfield ayrıca Obama'ya iç çamaşırlarıyla ilgili bir de soru sordu.