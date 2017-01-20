Obama ailesine hediye de getiren Donald ve Melania Trump, Beyaz Saray'da...

Amerika’nın 45. Başkanı Donald Trump bugün Washington’da yerel saatle 11.00’de başlayacak yemin töreni için geleneklere uygun biçimde güne kilisede sabah ayinine katılarak başladı. Geceyi ailesi ile birlikte Beyaz Saray’ın konukevi Blair House’ta geçiren Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Beyaz Saray yakınlarındaki St. John Episcopal Kilisesi’ne gitti. Trump kilisedeki ayinin ardından Beyaz Saray’a geçti.Beyaz Saray’da Trump ve eşini başkan Barack Obama ve eşi Michelle kapıda karşıladı. Beyaz Saray’a Donald Trump yönetiminin başkan yardımcısı Mike Pence ve eşi de geldi. Pence eşini başkan yardımcısı Joe Biden ve eşi karşıladı. Beyaz Saray’daki bu kısa misafirliğin ardından Trump, Obama ve eşleri hep birlikte yemin töreninin gerçekleşeceği Kongre Binası’na doğru yola çıkacaklar. Yemin töreninin ardından Trump Kongre’de bazı senatörler ile birlikte bir yemeğe katılacak. Obama, eşi ve ailesi ile birlikte Beyaz Saray’ın bahçesinden son kez başkanlık helikopteri Marine One ile ayrılacaklar. Daha sonra da Obama ailesi son kez başkanlık uçağı Air Force One ile seyahat edecekler ve tatil için Palm Spring’e gidecekler. Obama tatilinin ardından yine Washington’a gelerek burada satın aldığı Beyaz Saray yakınlarındaki bir eve taşınacak.