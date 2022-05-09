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O video tekrar gündemde; Mansur Yavaş, Yılmaz Güney ve Deniz Gezmiş'leri hedef alan sözlerine tepkileri nasıl yanıtlamıştı?

"Bugün her siyasetçinin eski konuşmalarında her zaman çelişen şeyler bulabilirsiniz"

09 Mayıs 2022 10:21

Eski Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 1994'te yaptığı ve Yılmaz Güney ve Deniz Gezmiş'leri hedef alan sözlerini paylaşarak "Mansur, Enver Aysever sana aşağıdaki̇ vi̇deodan dolayı saydırmış. Cevap verecen mi̇?" diye sordu. 

Gökçek'in paylaşımının ardından Yavaş'ın konuşması yeniden gündeme geldi. 

 Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Yavaş'ın Yılmaz Güney ve Deniz Gezmiş'leri hedef alan sözleri 2014'te yapılan yerel seçimler sürecinde de gündeme gelmişti. Yavaş o dönem yapılan tartışmalar üzerine yaptığı açıklamada, "Neredeyse 20 yıl önce Türkiye’nin kutuplaşmış ortamında bir ilçe mitinginde yapılmış bir konuşma. O dönem Akın Birdal’a suikast girişiminde bulunulmuştu. Bu girişimin hemen ‘ülkücü çete’ diye milliyetçilere atfedilmesine tepki olarak yapılmış bir konuşma" ifadelerini kullanmıştı. 

"Geçmişi inkâr eden bir siyasetçi değiliz" diyen Yavaş, o sözlerinin arkasında durup durmadığına ilişkin bir soruya ise şöyle yanıt vermişti:

“Siyaset yaptık. Bu tür konuşmalar olabilir. Bugün her siyasetçinin eski konuşmalarında her zaman çelişen şeyler bulabilirsiniz. O sözlerin söylendiği zamana bakmak lazım. Birinde milliyetçilere atfedilen bir suçlama var. Bir diğerinde ise tam Doğu Bloku yıkılmış. Sistem açlık, sefalet, yokluk, fuhuş yaratmış. 1994’te Nataşaların Türkiye’yi istila ettiği bir dönemde yapılmış bir konuşma. Ben 1999’da belediye başkanı seçildikten sonra sadece hizmete odaklandım ve genel siyasi konulara hiç girmedim.”

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