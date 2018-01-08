O video silindi: Bakan Kaya'nın ziyaret ettiği '15 Temmuz gazisi' "FETÖ üyesiyim" diyerek teslim oldu!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz gecesinde gazi olan Yüzbaşı Burak Akın’ı 14 Ağustos 2016’da ziyaret etmişti. Ziyaret, Bakanlığın resmi internet sitesinde de yayımlanmıştı. Burak Akın’ı evinde ziyaret eden Bakan Kaya, 15 Temmuz gecesi gazi olan Yüzbaşı Akın gibi gerçek Türk askerlerinin, hain darbe girişiminin bastırılmasında hayati roller üstlendiklerini iddia edip "Ama merak etmeyin, bunların hesabı tek tek sorulacak. Bütün kamu kurumlarında ve tabi ki Türk Silahlı Kuvvetlerimizde de gereken temizlik yapılacak" demişti. O görüşmenin görüntüleri A Haber tarafından kaydedilmiş ve yayımlanmıştı. Odatv, bu görüntüleri hatırlatıp Bakan Kaya’nın evinde ziyaret ettiği Burak Akın’ın, 29 Aralık 2017’de “Ben FETÖ üyesiyim” diyerek teslim olduğunu hatırlattı.