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O Tiktok fenomeni yoğun bakımda; 'reklam çekeceğiz' deyip öldüresiye dövdüler

'Kızını mesaj yoluyla taciz ettiği' gerekçesiyle Özdemir'i dövdüklerini söyleyen V.E. ile oğlu tutuklandı

06 Şubat 2020 16:20

Antalya'da 'reklam filmi çekeceğiz' denilerek iki kişi tarafından ormanlık alana götürülen sosyal medya fenomeni Ares Özdemir, öldüresiye dövüldü.

Yoğun bakıma alınan 19 yaşındaki Ares’in durumunun ağır olduğunu belirten annesi Sultan Kızılay, “Oğlumun kafası açılmış, beyin kanaması geçirmiş, öldü diye yere atmışlar” dedi.

Polisteki ifadesinde, 'kızını mesaj yoluyla taciz ettiği' gerekçesiyle Özdemir'i dövdüklerini söyleyen V.E. ile oğlu tutuklandı.

Sosyal medyada çektiği videolarda ‘Ares Özdemir' adını kullanan Şeyhmus Özdemir, Diyabakır'daki annesini arayarak ‘reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' dedi. Ardından iki kişiyle bir kafede buluşan Ares, iddiaya göre yine aynı kişilerce arabayla ormanlık alana götürülüp darp edildi.

Genç fenomen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan gencin birçok yerinde kırıklar olduğu belirtildi.

Polis, sosyal medya fenomenini darp ettiği söylenen V.E. ve K.E.'yi gözaltına aldı.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheli baba, 'kızını mesaj yoluyla taciz ettiği' gerekçesiyle Özdemir'i dövdüklerini söyledi. 

Diyabarkır'dan gelerek oğlunun başında bekleyen anne Sultan Kızılay, olay günü oğluyla konuştuğunu belirterek, “Reklam filmi çekmek için aradılar. Sözleşme yapacağız' dedi. Heyecanlıydı. ‘Anne bana dua et' diyordu. Tiktok çekiyorlar, çocuktur, onun heyecanıdır diye pek önemsemedim. Saat 19.00 gibi aradım telefonu kapalıydı. Daha önce bir çocuk daha kaybettim. Evlat acısının ne olduğunu çok iyi bilirim” dedi.

Kızılay, “Arkadaş gruplarında yoğun bakımda olduğunun yazısını gördüm. Şaka zannettim. İçime kurt düştü, arkadaşlarını aradım ve doğru olduğunu öğrendim” diye konuştu.

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