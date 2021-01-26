O tekme gündem olmuştu; Rus polis, eylemciyi çiçeklerle ziyaret edip özür diledi

Rusya'nın St. Petersburg kentinde gerçekleştirilen hükümet karşıtı gösterilerde görevli bir polis, midesine tekme attığı kadını hastanede ziyaret ederek muhatabından özür diledi.

Independent Türkçe'nin Rusya'da devlet destekli yayın organı Russia Today'e dayandırdığı habere göre, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması için cumartesi günü düzenlenen kitlesel eylemlerde, polis ekipleri arasında yer alan bir görevlinin, karşısına çıkan Margarita Yudina'yı tekmelemesi tepki çekmişti.

Yere düşen 54 yaşındaki kadının kafası zemine çarparken, sosyal medyada yayılan bu görüntü büyük çapta eleştirilere yol açmıştı.

Ancak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Yudina'nın olaydan bir gün sonra beklenmedik bir ziyaretçisi oldu.

Rusya'da devlet destekli yayın organı Russia Today'in (RT) haberine göre Yudina'ya tekme atan polis, kadın eylemciden özür dilemek için hastaneye gitti.

Rus yayın kuruluşu, olayın faili polisin elinde çiçeklerle Yudina'nın kaldığı bölüme gittiğini ve bir gün önce tekmelediği kadına "en derin ve samimi özürlerini ilettiğini" aktardı.

Habere göre bahsi geçen memur, olaydan birkaç dakika önce kalabalığın içinden birilerinin yüzüne gaz sıktığını ve kaskının vizörünün tamamen buğulanması nedeniyle ne olup bittiğini tam olarak göremediğini iddia etti.

Polis, "Size yemin ederim ki bu benim için şok edici bir durum. Neler olduğunu öğrendiğimde mesele şahsi bir trajediye dönüştü" dedi. Olaya dair paylaşılan görüntülerdeyse, polisin ayağını kaldırıp karşısındaki kadını tekmelediği açıkça görülüyordu.

RT, kadın eylemcinin kendisinden dilenen özrü kabul ettiğini ve Yudina'nın polise "endişelenmemesi gerektiğini ve böyle şeylerin adrenalin etkisindeyken olabileceğini" söylediğini belirtti. Habere göre Yudina, "Kimseye bir şey olmadı. Çiçekler çok güzel… Sorun yok. Yolunuz açık olsun" dedi.