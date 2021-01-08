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O sözlerin ardından sosyal medyada tepki: #ÖzürDileEsraErol

Erol, çocuk gelişimi mezunu genç kadına "Sen aslında o evde bakıcısın" deyince tepki topladı

08 Ocak 2021 11:14

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program sunan Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu olan genç kadınla diyaloğu Twitter'da trend oldu. Kullanıcılar, Erol'dan özür beklediğini söyledi.

21 yaşındaki kızları internetten tanıştığı evli bir kişinin yanına giden bir aile, kızlarını o evden alma amacıyla Esra Erol'un programına çıktı. Genç kadını bulan Esra Erol ise canlı yayında olayla ilgili konuşurken kullandığı ifadeler nedeniyle tepki çekti. 

"Sen o evde bakıcısın"

Erol, evli kişinin evine kaçan orada o kişinin çocuğuna bakan kadına "Sen çocuk gelişimi mezunu, kolay ikna edilip kandırılan bir çocuk olduğun için sen aslında o evde bakıcısın" ifadelerini kullandı.

Twitter'da tepki

Esra Erol'un sözlerine tepki Twitter'da büyüdü. Binlerce çocuk gelişimi mezunu "Hayatın hiçbir yerinde bakıcı" değiliz diyerek ünlü isme tepki gösterdi. Erol'a tepkilerin yanı sıra birçok hayranından da destek geldi. Esra Erol'un sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen bazı sosyal medya kullanıcıları "Özür dilenecek bir şey yok" diyerek paylaşımlar yaptı.

İşte Esra Erol için yapılan bazı yorumlar...

Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına 'Bakıcı' demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı

ETİKETLER

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