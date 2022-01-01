O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının kazananı Eser-Berfu Yenenler çifti oldu

O Ses Türkiye yılbaşı programının şampiyonu jüriden Oğuzhan Koç oldu. Eser-Berfu Yenenler çiftinin seslendirdiği parça en iyi şarkı seçildi.

Yarışmada oyuncu Gökçe Bahadır sesi ve performansıyla gündem oldu.

Sertab Erener'in Rüya şarkısını seslendiren Bahadır, jüri üyelerinden büyük övgü alırken Ebru Gündeş ile düet de yaptı. Beyazıt Öztürk ise Bahadır için "Sende bir Zuhal Olcay asaleti var" yorumunda bulundu.

5. olan yarışmacı : Damla Sönmez

4. olan yarışmacı : Feyyaz Şerifoğlu

3. olan yarışmacı : Gökçe Bahadır

2. olan yarışmacı : Yasemin Sakallıoğlu

1. olan yarışmacı : Eser-Berfu Yenenler







