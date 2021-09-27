T24 LogoT24 Logo
Haberler

O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı

Yeni jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yer alacak

27 Eylül 2021 09:45

O Ses Türkiye 2021'in ilk fragmanı yayınlandı.

2 Ekim'de ekrana gelecek olan yarışmanın yeni jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yer alacak.

Geçtiğimiz sezonun jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk olurken bu sene jüri üyesinde değişikliğe gidildi. Hadise'nin O Ses Rap'e transfer olmasıyla jüriye Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç dahil oldu.

Yeni sezon çekimlerin başlandığı O Ses Türkiye'nin ilk bölümüyle Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak.

O Ses Türkiyeyeni sezonoğuzhan koçebru gündeşfragman

Diğer Videolar

Telefonla konuşurken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Kasım 2021

"Şakkanadak dolar satarım" diyen Batırel'den yeni yorum: Bu fiyatlardan kim alır, dolar 13, 15, 20 lira mı olacak, bunlar hayal mahsulü rakamlar

HaberTürk'te 'faiz' yorumları: Mehmet Akif hangisi normal ki kardeşim; bence artık kimseye ne bekliyorsun deme, sorma

Türkiye Interpol Zirvesi’nde Birleşik Arap Emirlikleri’ne jest yapacak mı?

İş yerinin önünde uyurken cebinden telefonu çalındı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24