O Ses Türkiye bu yıl olacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı

Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk, jüri üyelerinden olduğu 'O Ses Türkiye' yarışması ile ilgili "Olup olmayacağı bu sene belli değildi. O Ses Türkiye'nin herhalde bu sene yapılmayacağını düşünüyoruz. Ona göre de kendi planlarımı netleştirip, bakacağız" dedi.

TV100'ün haberine göre, yeni projesinden bahseden Öztürk, "İnsanlar mizah izleyip, kafa dağıtmak istiyor. Bununla ilgili çalışıyoruz" diye konuştu.