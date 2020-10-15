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O Ses Türkiye bu yıl olacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı

"Herhalde bu sene yapılmayacağını düşünüyoruz"

15 Ekim 2020 14:31

Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk, jüri üyelerinden olduğu 'O Ses Türkiye' yarışması ile ilgili "Olup olmayacağı bu sene belli değildi. O Ses Türkiye'nin herhalde bu sene yapılmayacağını düşünüyoruz. Ona göre de kendi planlarımı netleştirip, bakacağız" dedi. 

TV100'ün haberine göre, yeni projesinden bahseden Öztürk, "İnsanlar mizah izleyip, kafa dağıtmak istiyor. Bununla ilgili çalışıyoruz" diye konuştu. 

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Bebek'te objektiflere takılan Beyaz, yeni bir şov programı üzerinde çalıştıklarını belirterek, "İbrahim Büyükak'la yine şov tarzında bir program olacak" demişti.

Ekranı özlediğini ifade eden şovmen, "Bir şeyler yapacağız ama en iyisini yapmamız lazım. Pandemiden dolayı seyircili program yapamıyoruz. Bu yüzden birçok program iptal oluyor. Hastalık bitse, her şey normale dönse, konuşmak çok daha kolay olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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