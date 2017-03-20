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'O ses İsrail'i Türk asıllı Sapir Saban İbrahim Tatlıses şarkısıyla kazandı

20 Mart 2017 17:33

'O Ses Türkiye'nin İsrail’deki formatı olan 'Voice 2017' yarışmasını Türk asıllı İsrail vatandaşı Sapir Saban kazandı. Türkçe olarak seslendirdiği İbrahim Tatlıses'in 'Haydi Söyle' şarkısı ile şampiyon olan Saban önceki programların birinde de yine İbrahim Tatlıses'in 'Bebeğim' adlı şarkısını söylemişti. Performans, jüri üyeleri ve izleyicler tarafından büyük beğeni topladı. İsrail’in Kanal 2 televizyonunda yayınlanan yarışmada Türk asıllı Slomi Shabat, Aviv Gefen, Avraham Tal ve Miri Mesika juri olarak yer alıyordu.

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