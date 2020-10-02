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O dizide dikkat çeken hata!

Zeynep karakterinin '13 yaşında vefat etti' dediği abisinin, mezar taşına göre 18 yaşında hayatını kaybettiği görüldü

02 Ekim 2020 14:19

TV8'in yeni sezonuyla ekranlara dönen 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisindeki hata izleyicilerin gözünde kaçmadı. Dizinin sezon finalinde abisinin 13 yaşında öldüğünü söyleyen Zeynep karakteri, yeni bölümde mezarlığa gidince yaş gerçeği ortaya çıktı. Zeynep karakterinin '13 yaşında vefat etti' dediği abisinin, mezar taşına göre 18 yaşında hayatını kaybetmiş olduğu görüldü. 

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finalinde 'Zeynep' karakterine can veren Demet Özdemir, mezuniyet konuşmasında, "Abim 13 yaşında bakımsızlıktan can verdi" ifadeleriyle herkese duygulandırmıştı. Ancak dizinin yeni sezonun ilk bölümden abinin mezar taşında gerçek yaşı ortaya çıktı.

İzleyicilerin gözünden kaçmadı

Medya Radar'da yer alan habere göre, 13. bölümde Zeynep karekterinin abisinin 13 yaşında öldüğünü söylemesine rağmen, abisi 'Remzi Göksu'nun mezar taşında yer alan doğum ve ölüm tarihlerine göre yaşının 18 yaşında olması izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı

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