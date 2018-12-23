'O dize Kabe'yedir' demişti; Mazhar Alanson, 1998'de Yandım Yandım'ın hikâyesini böyle anlatmış: 20 yıl sonra Bodrum'a gittim...

Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser veren sevilen şarkısı ‘Yandım Yandım'ı nasıl yazdığını anlattı. Şarkısının aslında Kabe'ye yazdığını belirten ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, “Yandım Yandım' kısmını Medine'de yazdım. Yandım'ı birinci gün not defterime düşüyorum. İkinci gün ‘Ah ki ne yandım' yazmışım. Şimdi ben nerede yazmış olduğumu söylemesem, şarkıyı size açıklamasam siz onu bir aşk şarkısı olarak dinliyorsunuz. Sonra bana şarkılar söyleten kadın mevzusu olmuş. Mesela ‘Baka baka doyamadım, hem kokladım da' Kabe'yedir. Ama siz onu dinlerken aşk şarkısı zannedersiniz" dedi. Bu sözlerin ardından 1998 yılında Zaga programına ait bir video yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi. Solo albümünden 5 yıl önce, daha bildiğimiz halini almamış Yandım Yandım'ı söyleyen Alanson şarkının hikâyesini şöyle anlatıyor: "Bu arkadaş Bodrum'a gitmiş, Bodrum'a hayran olmuş bir aşk şarkısı da yazmış. 20 yıl sonra gitmiş, hatıralarının olduğu otelin balkonundan bir de bakmış ki, bir satır geldi. “Hatıralarımın üstüne otel yapmışlar” diye. Onu sunacağım."