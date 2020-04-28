Hakim ile eşine şiddet uygulayan kişinin diyaloğu gündem oldu; 'Bizde evlenen kadının özel hayatı olmaz!'

Daha önce 2018 yapımı 'Hakim Hanım' filminde de oynayan Belçikalı yargıç Anne Gruwez'in France 3 ekranlarında yayınlanan belgeselde evli olduğu kadına şiddet uygulayan kişiyle olan diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

Eşini döven ve kendisini “Biz Türküz bizde böyle" şeklinde savunan kişiye “Kültür dediğiniz şey içinde yaşadığınız Belçika’nın değer yargılarıyla uyumlu değil” yanıtını verdiği sahne sosyal medyanın gündemine oturdu.

Söz konusu diyalogda evli olduğu kadına uyguladığı şiddeti polise verdiği ifadede “Biz Türküz bizde böyle" şeklinde açıklamaya çalışan şahsa Belçikalı yargıç, “Kültür dediğiniz şey içinde yaşadığınız Belçika’nın değer yargılarıyla uyumlu değil” yanıtını veriyor.

‘Bizim kültürümüzde kadınları kontrol atında tutarız' savunması

Hakimin “Kültür dediğiniz şey içinde yaşadığınız Belçika’nın değer yargılarıyla uyumlu değil. Ben burada kültürünüzü ve kültürünüzün gereksinimlerini duymak zorunda mıyım? Nasıl bir düşünce tarzı bu? En hafif tabiriyle ırkçılıktır bu” sözleri karşısında kendini savunmaya çalışan kişi, “Bizim kültürümüzde kadınları kontrol altında tutarız” diyor.

“Eğer birisiyle eş olarak yaşıyorsak, onun özel hayatı olamaz. Cep telefonunu saklayamaz” şeklinde savunma yapan karaktere hakimin cevabı ise, “Tabi ki hayır, Ne hakla cep telefonuna bakabilirsiniz?” oluyor.

İkili arasındaki diyalogda Belçika'da doğduğunu söyleyen kişinin, 'nerelisiniz?' sorusuna 'Belçikalıyım' demesine rağmen 'hangi kültürü yaşıyorsunuz?' sorusuna 'ikisini de yaşıyorum' demesi de dikkat çekiyor.

Hakim bu cevaba da "İkisini de yaşıyorsunuz ama burada tek tarafı seçmişsiniz. Kültür dediğiniz şey içinde yaşadığınız Belçika’nın değer yargılarıyla uyumlu değil" ifadesini kullanıyor.