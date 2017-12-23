O anlar güvenlik kamerasında; Tacize uğradı tepki verince darp edildi!

Erzurum'da vatandaşlar tarafından "akli dengesi yerinde olmadığı" belirtilen kişi, takip ettiği kadını taciz etti. S.K isimli kişi kadının tepki vermesi üzerine darp etti. Aldığı darbelerle yere düşen kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Kaçmak isterken vatandaşlar tarafından darp edilen S.K, polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olay yerine gelen S.K.'nın yakınlarına "Ne yapacağız bunu, sürekli böyle... Bunun akli dengesi yerinde değil diyorsunuz, raporları da var. Biliyoruz, ama sürekli caddede gezen kadınları ya taciz ya da darp ediyor. Bunun bir çözüm noktasını bulun. Bulamıyorsanız hep beraber bir çözüm bulalım. Hastaneye yatırmamız gerekiyorsa hastaneye yatıralım. Sürekli insanları mağdur ediyor" dedi.