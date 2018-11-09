Nusret, kadına şiddete et fırlattı

'Saltbae' hareketiyle dünya çapında üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe, paylaştığı video ile kendi tarzıyla kadına şiddete tepki gösterdi. Instagram hesabından bir video paylaşan Nusret Gökçe, paylaşıma "Kadına şiddete hayır!" notunu ekledi. Nusret Gökçe'nin videosu kısa süre içerisinde yüz binlerce kişi tarafından izlendi ve yorum yağmuruna tutuldu. Nusret Gökçe'nin bir takipçisi paylaşıma, "Nusret Gökçe adamsın, seviyoruz seni" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Ahmet Kural'a iyi gönderme olmuş. Tebrik ederim" yorumunu yaptı.