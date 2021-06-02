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Nusret'ten takipçilerine "İngilizcem nasıl?" sorusu

Gökçe, Hollywood'un kendisi için ''Bir elmas ve bir bebek gibi'' olduğunu söyledi

02 Haziran 2021 16:45

Hollywood’da şube açan Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından İngilizce konuştuğu bir video yayınlayarak "İngilizcem nasıl?" diye sordu. 

Gökçe yaptığı paylaşımda kendisi için büyük bir deneyim olduğunu belirttiği Hollywood hakkında “Hollywood bir elmas gibi, bir bebek gibi, benim büyük aşkım” dedi.

Gökçe, paylaştığı videoda Hollywood'un kendisini gerçek bir star yaptığını söyleyerek, Hollywood'u bir bebek, bir film ve kendisinin büyük bir aşkı olarak tanımladı. Gökçe, ''Biz büyük bir operasyon ve iş yaptık, şu anda bir numarayız. Hollywood'a minnettarım'' dedi. Konuşmasının sonunda takipçilerine "İngilizcem nasıl?" diye soran Nusret, "Ben biliyorum, siz de biliyorsunuz" dedi. 

 

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