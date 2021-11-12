Nusret Gökçe, "İngilizcen nasıl?" sorusuna yanıt verdi: Neredeyse bir İngiliz gibi

Londra'da yeni bir restoran açan Nusret Gökçe, kendisine sorulan "İngilizcen nasıl?" sorusunu "Neredeyse bir İngiliz gibi" ifadeleriyle yanıtladı.

'Salt Bae' hareketiyle dünya çapında tanınan kasap Nusret, son videosunda ise hayranlarına İngilizce seslendi.

Gökçe,, paylaşımında, "Londra hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Londra her zaman benim büyük rüyamdı. Londra'yı çok seviyorum, çok farklı ve tıpkı bir altına benziyor" dedi.

Gökçe ayrıca, "İngilizcen nasıl?" sorusunu "Neredeyse bir İngiliz gibi" ifadeleriyle yanıtladı.