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Nusret Gökçe’den Kim Kardashian’a 'lahmacun' göndermesi

22 Mayıs 2020 11:31

İşletmeci Nusret Gökçe, lahmacunu 'Ermeni pizzası' olarak tanıtan Kim Kardashian'a sosyal medya hesabından gönderme yaptı. Nusret, Etiler'deki restoranında lahmacun yapılırken çektiği videoları, Kim Kardashian'ı etiketleyerek paylaştı.

ABD’li magazin yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımda evine lahmacun sipariş etmiş ve “Lahmacun, bir Ermeni pizzası” demişti. Türkiye'de tepkilere yol açmıştı. Salt bea hareketiyle dünyada ün kazanan Nusret Gökçe ise son paylaşımıyla Kim Kardashian’a lahmacun göndermesi yaptı. Nusret Gökçe, Etiler’deki restoranında lahmacun yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Nusret, lahmacun yapılırken çektiği videoları, Kim Kardashian’ı paylaşıma etiketleyerek paylaştı.

 

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