T24 LogoT24 Logo
Haberler

Nusret Gökçe'den ırkçılık karşıtı paylaşım: 'Saygımız vardır'

03 Haziran 2020 11:01

Afrikan Amerikalı George Floyd’un bir polis tarafından öldürülmesinden sonra sadece ABD değil, dünyanın pek çok yerinde protestolar başladı. Dünyayı ayağa kaldıran bu ölümün ardından ise pek çok isim sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Bu isimlerden biri de sosyal medyada yarattığı 'Saltbae' akımı ile milyonlarca takipçi kazanan Türkiyeli şef Nusret Gökçe

Nusret Gökçe sosyal medya hesabından paylaştığı video ile farkındalık yaratmaya çalıştı. Nusret, İbrahim Tatlıses'in 'Saygımız Vardır' şarkısı eşliğinde siyahi bir bebeğe biberonla süt içirdi.

 

 

ETİKETLER

habervideonusretsütiçirdigeorgefloydabdprotestoeylem

Diğer Videolar

'Fark Yaratanlar'da bu sezon: Deneye Hayır Derneği

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Temmuz 2020

Jandarma Komutanlığı'nın hizmet binasına ateş eden saldırgan işte böyle görüntülendi

İkinci elde fiyatlar sıfırı geçti

Suruç katliamı anmasına çağrı yapan gençlere müdahale

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan 'erken seçim' açıklaması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlker Kaleli'nin 'aksanlı İngilizcesi' sosyal medyanın gündeminde...

Macron protestocularla tartıştı: Sayın Cumhurbaşkanı siz benim çalışanımsınız...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti...

'Huysuz Virjin'e ekranlar yasaklanmıştı: Türkiye tarafından 40 senedir kabul edilmiş...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ve seyahat...

Prof. Naci Görür: Marmara depremi "Geliyorum" diye bağırıyor; çok korkuyorum...

Acun Ilıcalı'dan Sağlık Bakanı Koca'nın Survivor eleştirisine yanıt geldi: İstenmeden...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlker Kaleli'nin 'aksanlı İngilizcesi' sosyal medyanın gündeminde...

Macron protestocularla tartıştı: Sayın Cumhurbaşkanı siz benim çalışanımsınız...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24