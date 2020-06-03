Nusret Gökçe'den ırkçılık karşıtı paylaşım: 'Saygımız vardır'

Afrikan Amerikalı George Floyd’un bir polis tarafından öldürülmesinden sonra sadece ABD değil, dünyanın pek çok yerinde protestolar başladı. Dünyayı ayağa kaldıran bu ölümün ardından ise pek çok isim sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Bu isimlerden biri de sosyal medyada yarattığı 'Saltbae' akımı ile milyonlarca takipçi kazanan Türkiyeli şef Nusret Gökçe,

Nusret Gökçe sosyal medya hesabından paylaştığı video ile farkındalık yaratmaya çalıştı. Nusret, İbrahim Tatlıses'in 'Saygımız Vardır' şarkısı eşliğinde siyahi bir bebeğe biberonla süt içirdi.