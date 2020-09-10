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Nusret Gökçe: Çok yakında kahve dükkanı açacağım

Gökçe, şimdi de içtiği Cappuccino'ya altın serpiştirdi

10 Eylül 2020 12:39

Tuz serpme hareketiyle adını dünyaya duyuran Nusret Gökçe, altın kaplı etin ardından şimdi de kahveye altın tozu ekledi. Kahve içerken video paylaşan Gökçe, kahve dükkanı açacağını açıkladı. 

 

Dünyanın çeşitli yerlerinde restoranı bulunan sosyetik kasap Nusret Gökçe, ilk olarak eti altına bulamıştı. Gökçe, şimdi de içtiği Cappuccino'ya altın serpiştirdi.

"Kahve dükkanı açacağım"

Her anını sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınlayan Nusret Gökçe, dün akşam yaptığı paylaşımla yeni işinin müjdesini verdi. Altına buladığı kahvesini içerken çekilen bir videosunu sevenleriyle paylaşan Nusret Gökçe, "Altın cappuccino. Çok yakında kahve dükkanı açacağım" dedi.

Türkiye'de bir çok yerde restoranı bulunan Nusret Gökçe'nin Duabi, Abu Dabi, Doha, Miami, New York ve Mikonos'ta et restoranları bulunuyor.

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