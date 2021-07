Nusr-et restoran zincirinin sahibi Nusret Gökçe, "26 senedir çalışıyorum, toplasan 26 gün izin kullanmamışımdır" diye konuştu.

Nusret Gökçe, Hollywood yazısı önünde verdiği röportajda Bostancı Kasaplar Çarşısı’ndan Beverly Hills’e uzanan çalışma hayatını anlattı.

Markayı yaratma sürecini anlatan Gökçe, ikinci şubesi olan Ankara şubesi açıldığı günden itibaren her gün akşam servisini Ankara'da geçirip son uçakla İstanbul'a döndüğünü söyledi. Gökçe, ''Sabah erken et seçip, öğle servisini İstanbul Etiler’de geçiriyor, saat 16.00 uçağıyla Ankara’ya gidiyordum. Akşam 19.00’da tekrar Ankara’da servise çıkıyordum. Akşam son uçakla da tekrar İstanbul’a dönüyordum'' dedi. Bu durumun Dubai şubesi açılana kadar 1.5 yıl sürdüğünü belirten Gökçe, ''Dubai açıldıktan sonra her çarşamba gecesi son uçakla Dubai’ye gidip pazar gecesi İstanbul’a dönüyordum. 3 yıl boyunca Dubai-İstanbul trafiği devam etti. Bu işin başlarında gece restoranda sandalyenin üzerinde çok uyumuşluğum var'' dedi.

''Bostancı Çarşı Business School mezunuyuz da diyebiliriz''

Bostancı Kasaplar Çarşısı’nda yetiştiğini anlatan Gökçe, ''Ben Harvard mezunuyum; Kasaplar Çarşısı, bu işin Harvard’ı sayılır. Orada iş kültürünü, çalışma disiplinini, insan tanımayı ve müşteri ilişkilerini öğrendik. Biz müşteriyi hiç konuşmasa bile ayakkabısından, kol saatinden tanırdık. Bostancı Çarşı Business School mezunuyuz da diyebiliriz. Bizim yaşadıklarımızı, bizim gördüklerimizi bugün Harvard’da ders olarak öğretiyorlar'' açıklamasında bulundu.

''Semt pazarında su satarak başladım''

İlk işine kaç yaşında başladığı sorulan Gökçe, gözünü açtığından beri çalıştığını ifade etti. Gökçe, ''İlk işime, ilkokula giderken hafta sonları semt pazarında su satarak başladım. Hafta içinde de ayakkabı boyuyordum. 13 yaşıma geldiğimde de kasap çırağı olarak başladım'' dedi.

''Herkes 8 saat çalışırken; ben, günde 18 saat çalışıyorum''

En son ne zaman tatil yaptığı sorulan Gökçe, ''26 senedir çalışıyorum. 26 senede toplasan 26 gün izin kullanmamışımdır. 26 senedir günde kaç saat çalışıyorum, biliyor musun? 18-20 saat. Her zaman işimin başındayım. Toplam çalışmış olduğum saat, bir insanı iki defa emekli edecek saate denk gelir. Herkes 8 saat çalışırken; ben, günde 18 saat çalışıyorum. Düşünebiliyor musun? Çalışma saatine bakarsan ben, iki kere emekli olmuşum'' şeklinde konuştu.