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Nusret'e twerk yaparken sevgilisi mekanı bastı!

O anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi

28 Eylül 2020 13:32

Sosyetik kasap Nusret Gökçe'ye bir kadın twerk yaptı. Gökçe o anları çekerken kadının sevgilisi olduğu belirtilen bir kişi içeriye girdi. kaçmaya başlayan kadının sevgilisi de peşinden koşarak gitti. O anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Meşhur tuzlama hareketiyle adından söz ettiren ve dünya çapında şöhret yakalayan Nusret Gökçe, bu kez farklı bir olayla gündeme geldi.

Haberler.com'daki habere göre, pandemi sürecinde kapalı tutulan restoranlarının açılmasıyla yeniden büyük yoğunluk yaşayan Nusret, o restoranlarından birinde müşterisini ağırladıktan sonra, kendisine yaptığı dansı izledi.

Kadının twerk yaptığı anları kayda alan Nusret, tam videoyu bitirecekken; restorana kadının sevgilisi olduğu belirtilen bir kişi girdi. Sevgilisini gören kadın ise kaçmaya başladı.

Küfürler savurarak içeriye giren ve kadının ardından giden adamı kimse durduramadı. Video burada noktalanırken, kadının ve sevgilisinin akıbeti hakkında bilgi verilmedi.

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