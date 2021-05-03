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Nusret'e giden Jason Statham'dan 'tuzlama' hareketi

Nusret, ünlü aktör ile birlikte tuz serptirdiği o anları takipçileriyle paylaştı

03 Mayıs 2021 15:35

'Saltbae' hareketi dünyaca tanınan işletmeci Nusret Gökçe, Beverly Hills'teki restoranında, geçtiğimiz aylarda 'Five Eyes' filminin çekimleri için Antalya'ya gelen dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'ı ağırladı. Nusret, ünlü aktör ile birlikte tuz serptirdiği o anları takipçileriyle paylaştı. 

Geçtiğimiz aylarda Miami'deki mekanı için yaptırdığı tasarımlar nedeniyle mahkemelik olan Nusret Gökçe, Beverly Hills'teki işletmesinde dünyaca ünlü aktör Jason Statham ile bir araya geldi.

Tüm dünyada tanınan Nusret ile bütünleşen 'saltbae' hareketini yapan ünlüler arasına Statham da katıldı. Gökçe, restoranında ağırladığı oyuncu ile tuz serptirdiği o anları 34 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. 

Öte yandan ünlü aktör Jason Statham, Guy Ritchie'in yönettiği 'Five Eyes' filminin çekimleri için iki ay Antalya'da kalmıştı. Aspendos'u ziyaret eden Statham, şehrin tarihi güzelliklerini de takipçileriyle paylaşmıştı.

Ünlü oyuncunun model eşi Rosie Huntington-Whiteley, bir takipçisinin, "Antalya'ya geldiniz mi?" sorusunu, "Geldik ve Türkiye'ye aşık olduk. Çok güzel bir ülke" sözleriyle yanıtlamıştı.

 

 

 

 
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