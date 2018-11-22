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Nusret bu kez Çeçen lider Kadirov'u tuzladı

22 Kasım 2018 19:17

Sosyal medyada paylaştığı videolarla dünya çapında ünlenen kasap ve şef Nusret Gökçe, Dubai'deki restoranında, Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın lideri Ramzan Kadirov'u ağırladı. Facebook'ta paylaşılan bir videoda, 'Salt Bae' olarak da tanınan Gökçe'nin, Dubai'deki Nusr-Et restoranında ağırladığı Kadirov'un masasına geldiği ve sosyal medyada ünlenmesine sebep olan kendine has vücut hareketleriyle Çeçen lider için et parçalarını dilimlediği görülüyor. Son dokunuş olarak kestiği et parçalarını alametifarikası olan bir hareketle tuzlayan restoran sahibi Gökçe, bu dilimlerden birini bir bıçağın ucuna yerleştirerek Kadirov'un ağzına götürüyor.

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