Nusret 2 yıl sonra annesini ziyarete gitti; sosyal medyadan tepki yağdı: Hayırsız evlat

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen işletmeci Nusret Gökçe, iki yıl sonra annesini ziyarete gittiği görüntüleri Instagram'dan paylaştı. Nusret'in paylaşımını çoğu kişi,"İmkanın varken neden 2 yıl? ", "O kadar paranın içinde anneni oturttuğun eve bak" şeklinde yorumlarla eleştirdi.

Tuz serpme' (saltbae) hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, annesi Fatma Gökçe ile 2 yıl sonra kavuştu. Nusret, annesini görmeye gittiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Nusret'in bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımın altına çoğu kişi "O kadar paranın içinde anneni oturttuğun eve bak" şeklinde yorum yaptı. Nusret'i görür görmez sarılan annesi ise "Çok zayıflamışsın annem" dedi.

"İmkanın varken neden 2 yıl?"

Nusret'in takipçileri "İhmal etme anneni", "İmkanın varken neden 2 yıl?" yorumlarıyla Nusret'i eleştirdiler. Annesinin oturduğu eve ve Nusret'in ailesinin yanında gözlükle oturması da çok tartışıldı.

Oğlunu iki yıl sonra gören anne Fatma Gökçe duygusal anlar yaşadı. Anne Gökçe "Çok zayıflamışsın annem. Ayağına taş değmesin oğul" diyerek dua etti.