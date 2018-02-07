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Nusr-et, ABD'de adını değiştirip hamburger zinciri kuracak

07 Şubat 2018 16:43

ABD'deki ikinci restoranını New York'ta açan Nusr-Et, yemeklerin pahalı olduğu eleştirilerine, fiyatların daha makul seviyelerde olacağı bir burger zinciriyle yanıt vermeye hazırlanıyor. New York Post gazetesine konuşan Nusr-Et markasının kurucusu Nusret Gökçe, kuracağı burger zincirinin adının ünlü tuz serpme hareketinden ilhamla 'Salt Bae' olacağını açıkladı. "Los Angeles'daki ilk Salt Bae restoranı için kira anlaşması imzaladık bile" diyen Gökçe, burger zincirinin ikinci restoranını da Soho'da açacaklarını söyledi. Haberde, restoranın yaklaşık 400 metrekarelik bir büyüklüğe sahip olacağı ve alkol satışı da yapılacağı belirtildi. New York Post, diğer retoranlarının aksine Nusr-Et'in burger zincirinin, makul fiyatlarıyla herkese hitap etmeyi amaçladığını ve klasik fast food zincirlerinden farklı olarak masaya servis yapılacağını yazdı.

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