Nusaybin'de mera anlaşmazlığı; çobana uzun namlulu silahla ateş açıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Duruca Mahallesi kırsalında Abdullah Ö., Fikret Ö. ve Nusrettin Ö. çobanlara saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda bacağından vurulan çoban Sılhadin İpekten’in kaldırıldığı hastanede kısa bir süre tedavi edilerek taburcu edildiği ve sakat kalma ihtimali olduğu öğrenildi.

Artıgerçek'te yer alan habere göre; güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen bir köy sakini, doktorların tehdit edilerek İpek’in kesici bir aletle yaralandığına dair rapor hazırlandığını vurguladı.

Köylerinin 8 bin nüfusa sahip olduğunu ve köy sakinlerinin 6 bine yakın hayvanının bulunduğunu ifade eden köy sakini, çobanların hayvanları otlatmak üzere gittikleri arazide 3 yerde pusu kurulduğu ve bacağından vurulan İpek’le birlikte iki kişinin daha olay yerinde olduğunu belirtti. Köy sakini, ateş eden kişilerin Sılhadin İpekten'i bacağından vururken birkaç küçükbaş hayvanı da doğrudan ateş açarak öldürdüğünü belirtti.

"Basın tehdit edildi"

Bir hafta önce gerçekleşen bu olayın, bugün akşam saatlerinde ortaya çıkmasının nedeninin ise, olaya karışan kişilerin basını tehdit etmesinden kaynaklandığını ileri süren köy sakini, bir hafta boyunca hayvanlarını otlatmaya götüremediklerini vurguladı.

Saldırıyı gerçekleştiren ve Mardin valisi AKP ilçe başkanı Latif Özel'in akrabası oldukları iddia edilen Abdullah Ö., Fikret Ö. ve Nusrettin Ö.’nün Nusaybin merkezde yaşadıklarını, topraklarının ellerinden alınmak istediğini vurgulayan köy sakini, topraklarının 200-300 bin TL'ye yörüklere kiraya verildiğini öğrendiklerini söyledi.

Olay sonrası köylülerin Nusaybin merkezde birini darp etmesiyle 9 kişinin tutuklandığını ifade eden köy sakini, olay günü 3 kişinin ateşli silah kullanmasına rağmen bir kişinin tutuklandığını söyledi.