Nuriye ve Semih için duruşmaya çağrı

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın 20 Ekim'de yapılacak duruşması öncesi videolu bir mesaj paylaşılarak duruşmaya çağrı yapıldı. Açlık grevinde olan tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın 20 Ekim'de yapılacak duruşmasına çağrı yapıldı. Nuriye Gülmen adına açılan Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Başaramayacaklar. Biz varız. Nuriye ve Semih Yalnız Değil! 20 Ekim'de Sincan'da Olacağız!" denildi. Paylaşımda bir videoya da yer verildi. Firuz Engin'in çizimlerini yaptığı, Fırat Yücel'in kurguladığı videoda yaşanan sürece kısaca yer verildi.